Volgende week zal het vierde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone van start gaan en traditiegetrouw sluit Treyarch het huidige seizoen af met een dubbel XP weekend. Dit wil zeggen dat je zowel dubbel XP kunt verdienen voor je normale progressie, maar dat ook de Battle Pass hieronder valt.

Als je de Battle Pass nog niet compleet hebt, dan kan je dat aanstaande weekend nu twee keer zo snel doen. Het dubbel XP weekend begint op 11 juni en duurt tot 14 juni, dus maak er zeker gebruik van om nog even de puntjes op de i te zetten. Eventueel kan je in het ’80s Action Heroes event terecht, dat nog actief is.

Morgenavond zullen Treyarch en Raven Software trouwens de eerste details van het vierde seizoen bekendmaken, gezien dat een onderdeel is van Summer Game Fest dat dan van start gaat.