Er zal geen The Division nieuws tijdens de Ubisoft Forward presentatie zijn aanstaande zaterdag. Dat laat de ontwikkelaar op Twitter weten. Momenteel wordt er hard gewerkt aan nieuwe content voor The Division 2, dat eind dit jaar moet uitkomen. Daarnaast is ook de free-to-play spin-off The Division Heartland in ontwikkeling. Je kunt je nog steeds opgeven om die game vroegtijdig te testen.

Agents,

We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward.

Stay tuned for future updates on the Tom Clancy’s The Division and don’t forget to sign-up for Heartland’s early test phases! >> https://t.co/CWcHgAesMX pic.twitter.com/vcy5GKUqlr

