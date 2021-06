De tweede week van juni zit er weer bijna op en voordat we het weekend ingaan hebben we natuurlijk nog de PlayStation Store update voor jullie. Ook deze week zijn er weer diverse games uitgekomen en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Naast Ratchet & Clank is ook de PS5-versie van Final Fantasy VII Remake verschenen en Guilty Gear -Strive- is nu eveneens in elke versie verkrijgbaar. Toch een aantal mooie releases en dan hebben we het merendeel nog niet genoemd. Check alle nieuwe releases per platform hieronder.

Games

PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart – €79,99

Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition – €89,99

Final Fantasy VII Remake Intergrade – €79,99

Final Fantasy VII Remake Intergrade Digital Deluxe Edition – €99,99

Neptunia ReVerse – €49,99

Merchant of the Skies – €14,99

PS4/PS5

Chivalry II – €39,99

Chivalry II Special Edition – €49,99

Guilty Gear -Strive- Deluxe Edition – €84,99

Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition – €99,99

Mighty Goose – €16,99

Alba: A Wildlife Adventure – €19,99

Sable’s Grimoire – €12,99

Sun Wukong vs Robot – €4,99

Chircory: A Colorful Tale – €19,99

Guilty Gear -Strive- – €59,99

PS4