Sony heeft vandaag weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgerold. Deze update kan je automatisch via de console downloaden, maar ook via de Sony website. Daarvoor kan je hier terecht, zodat je de update via USB-stick kunt toepassen.

Het gaat om update 21.01-03.20.00.04-00.00.00.0.0, die verder geen bijzonderheden kent. De patch notes geven enkel aan dat de update is bedoeld voor een verbetering van de systeem performance. Tevens komt de update met een DualSense firmware update.

In totaal is de update 902.3MB groot en installeren is zoals gebruikelijk zo gepiept. Interessant is trouwens wel de DualSense update die bij deze firmware update hoort. Als het goed is zou dit de batterij indicator glitch moeten verhelpen, waarover we hier eerder al schreven.