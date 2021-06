Het hoge woord is er eindelijk uit, de nieuwe Battlefield heet officieel ‘Battlefield 2042’ en EA heeft vandaag de eerste trailer getoond. Het betreft een relatief lange trailer die de toon zet, maar helaas wordt er nog geen gameplay getoond.

Daarvoor moeten we tot 13 juni wachten. Dan zal de Microsoft + Bethesda showcase plaatsvinden, dus de veronderstelling is dat de gameplay tijdens die show getoond zal worden. De releasedatum van Battlefield 2042 staat gepland voor 22 oktober.

Johnny heeft de game al wat uitgebreider in actie gezien en in zijn preview kun je er alles over lezen.