Een nieuw jaar betekent natuurlijk een nieuwe Call of Duty. We weten inmiddels dat Sledgehammer op dit moment hard werkt aan de nieuwste telg in de gigantische franchise. De werktitel is vooralsnog ‘Vanguard’, maar de verwachting is dat de echte naam bij de officiële onthulling naar buiten komt.

Voor wat betreft de onthulling is het geen gekke gedachte dat dit tijdens E3 zou kunnen plaatsvinden. Het lijkt er echter op dat Activision de digitale beurs overslaat en ervoor kiest om de reveal op een later moment te doen tijdens een eigen (in-game) evenement, zoals men eerder heeft gedaan met Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard gaat terug naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog rondom Europa en de Stille Oceaan en bevat naast een campagne tevens modi voor multiplayer en zombies. Daarnaast zal men de nieuwe shooter gaan verweven met Call of Duty: Warzone. Sledgehammer heeft flink wat content op de roadmap staan voor de Battle Royale game, waaronder een nieuwe map.

Eind april noemde insider Tom Henderson Call of Duty: Vanguard nog een ‘fucking ramp‘, onder andere omdat de consoles van de vorige generatie de ontwikkeling enorm zouden belemmeren. Call of Duty: Vanguard staat gepland voor later dit jaar en verschijnt voor zowel de huidige en dus de vorige generatie consoles. Een releasedatum is tot op heden nog niet bekend.