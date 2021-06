Vorig jaar werd Summer Game Fest door Geoff Keighley in het leven geroepen als alternatieve manier om de games te vieren. Dit nadat de E3 niet doorging en het online niet echt omvang kreeg. De E3 dit jaar is online wel uitvoerig present, maar ook Summer Game Fest is weer terug.

Twee aparte evenementen die min of meer gelijktijdig beginnen, misschien wat verwarrend. Hoe dan ook, voor ons gamers een mooie tijd. We mogen immers weer een hoop aankondigingen verwachten en dat begint met de kick-off show die vanavond plaatsvindt om 20.00 uur.

Tijdens deze show komen games voor allerlei platformen aan bod, dus hier zullen ongetwijfeld ook PlayStation 4/5 games bijzitten. Wat we kunnen verwachten is nog in nevelen gehuld, maar er staan wat wereld premières gepland. Check het vanavond hieronder.