Naughty Dog staat vooral bekend om zijn ijzersterke singleplayer-campagnes, maar ze zijn niet onbekend met multiplayer. Deze modus is in een aantal titels van de ontwikkelaar te vinden, waaronder het eerste deel van The Last of Us. Het Amerikaanse ontwikkelteam is nu echter bezig met een nieuwe game die volledig om online multiplayer draait.

Het was eerst de bedoeling dat The Last of Us: Part II ook een multiplayer-gedeelte zou krijgen. Dit werd geschrapt doordat deze modus veel te groot werd en de ontwikkelaar zich liever vol op de singleplayer wilde focussen. Zij lieten wel weten dat ze online ambities hadden en dat we hier in de toekomst meer van zouden merken. Deze ambities lijken nu vorm te nemen.

Naughty Dog is namelijk op zoek naar een gameplay scripter en level designer voor het nieuwste project van de ontwikkelaar. De vacatures laten weten dat het gaat om de eerste opzichzelfstaande multiplayer-titel van de Amerikaanse ontwikkelaar. We weten verder niets van de game, maar mogelijk worden hier ideeën in gebruikt die eigenlijk in de online multiplayer van The Last of Us: Part II hadden moeten zitten.