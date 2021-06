De firmware update voor de PlayStation 5 en DualSense controller van gisteren komt met meer details dan aanvankelijk gedeeld. In eerste instantie gaf Sony aan dat de update voor een verbetering van de performance bedoeld was. Al snel bleek dat ook de DualSense batterij-indicator glitch was opgelost.

De update blijkt echter nog wat meer te doen, want Sony heeft inmiddels een overzicht met patch notes gedeeld. Die staan zoals altijd hieronder en hieruit blijkt dat er ook nog twee issues worden opgelost en dat het kopiëren van data naar een externe schijf nu stabieler moet verlopen.

This system software update improves system performance.

We’ve updated the DualSense wireless controller device software to improve stability.

We’ve fixed an issue that restricted the functionality of some screens when the screen reader was enabled.

We’ve fixed an issue where games that you’ve hidden on PS4 were not hidden on PS5.

We’ve made the process of copying games from USB extended storage to console storage in the game library more stable.

De update is nu beschikbaar om te downloaden via de PlayStation 5. De DualSense dien je aan de console te verbinden om ook die te updaten.