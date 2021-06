Een kleine twee weken terug konden we al melden dat de geüpdatete versie van Star Wars Jedi: Fallen Order mogelijk dichterbij is dan we in eerste instantie dachten. Een listing op een Braziliaanse website leek namelijk te verklappen dat de game vanaf 26 juni verkrijgbaar is voor de PlayStation 5.

Kun je echt niet wachten op deze nieuwe versie? Dan hebben we mogelijk goed nieuws, want een Britse retailer heeft bij TheGamer gemeld dat zij reeds fysieke versies van Star Wars Jedi: Fallen Order binnen hebben gekregen en dat er op 11 juni een aankondiging volgt, morgen dus.

Zodoende lijkt de release van Star Wars Jedi: Fallen Order wéér een stap dichterbij te komen, een stap van maar liefst twee weken, zelfs. Heb je de game trouwens al aangeschaft? Niet getreurd, want bestaande bezitters mogen uitkijken naar een gratis upgrade naar de next-gen versie van de game.