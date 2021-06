Insomniac Games beet het spits af van de zevende generatie consoles toen zij met Resistance: Fall of Man op de proppen kwamen. Een shooter waarin men uitging van een alternatieve versie van de Tweede Wereldoorlog waarin je niet boze Duitsers, maar de buitenaardse Chimera moest bestrijden.

Voor de PlayStation 3 verschenen er uiteindelijk drie volwaardige titels én twee uitstapjes naar zowel de PlayStation Portable als de PlayStation Vita. Een vierde deel is helaas nooit verschenen. Insomniac Games heeft een aantal jaren wel een idee voor Resistance 4 bij Sony gepitched, aldus Colin Moriarty tijdens de nieuwste Sacred Symbols podcast.

Omdat er destijds andere post-apocalyptische titels in ontwikkeling waren – Horizon: Zero Dawn, Days Gone en The Last of Us – was Sony bang dat er teveel onderlinge overlap was en werd het project van tafel geveegd. Dit was nog voordat Sony Insomniac Games had overgenomen en sindsdien hebben we niks meer van Resistance vernomen.

De games hebben echter een trouwe fanbase en de hoop voor een eventueel vervolg of remasters van de eerdere delen blijft in leven. Een paar jaar terug zei Insomniac Games dat er geen plannen zijn voor Resistance 4, maar men sloeg de deur ook niet geheel dicht.