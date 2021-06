Er is één ding waar je elk jaar van op aan kan en dat is dat er een nieuwe FIFA verschijnt. De reeks gaat al meer dan 25 jaar mee, dus het wordt steeds moeilijker om met vernieuwing te komen, toch lijkt er weer wat gevonden te zijn.

Een van de aanstaande innovaties is waarschijnlijk een online carrièremodus. Electronic Arts heeft namelijk een aantal vacatures open staan en één daarvan is voor online software engineers. In de omschrijving van de functie staat beschreven dat zij zich bezig zullen houden met onder andere Ultimate Team en een online ‘career mode’. De FIFA-serie is niet onbekend met een carrièremodus, dit was alleen offline te spelen. Hoe de online-versie vorm zal krijgen is niet bekend, mits het daadwerkelijk komt.

De desbetreffende vacature is vlak na het online gaan door Electronic Arts aangepast, door de verwijzing naar de online carrièremodus te verwijderen. Alleen zijn er altijd mensen die een screenshot hebben gemaakt van de onaangepaste versie. Ditmaal was het FIFA 21 News die hiervoor gezorgd heeft.