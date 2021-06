Het derde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone loopt alweer bijna op zijn eind. Dit betekent niet het einde, want er komt natuurlijk een vierde seizoen. Wat je hiervan kunt verwachten wordt geteaset in een nieuwe video.

Het aankomende nieuwe seizoen zal onder andere een nieuwe Battle Pass bevatten, alsmede nieuwe operators, game modi en wapens. De details van het vierde seizoen zullen vanavond om 20.00 uur bekend worden gemaakt.

Het kan zijn dat je de video al gezien hebt, want de ‘cinematic outro’ is ook in de game zelf te zien. Heb je de beelden echter gemist, dan kan je ze hieronder checken.