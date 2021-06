Net zoals elke week voorziet Rockstar Red Dead Online van een nieuwe update en die brengt weer wat andere kortingen en bonussen met zich mee. Deze week zijn de schatzoekers onder ons aan de beurt, want Collectors krijgen diverse bonussen aangeboden mits ze de juiste handelingen verrichten.

De Frontier zit vol verborgen schatten en je kunt deze op de meest merkwaardige plekken vinden. Wanneer jij een complete Collectible Set hebt, kan je die deze week voor anderhalf keer zoveel RDO$ inleveren bij Madam Nazar. Het vinden van Collectibles staat deze week ook garant voor dubbel Role XP.

Iedere Collector die deze week meer dan 5 Ranks stijgt of al Rank 15 is, ontvangt een gratis Collector’s Map en twee Treasure Maps. Alle Collectors krijgen tevens drie Tarotkaarten en 1.000 Collector XP. Deze beloningen krijg je voor 16 juni geleverd op je account.

Daarnaast staat teamwork hoog in het vaandel deze week in de Featured Series. Deze week zullen er vier teamversies van speltypen als Hostile Territory, Name Your Weapon, Plunder en Team Shootouts beschikbaar zijn. Deze modi zijn alle vier voorzien van dubbel RDO$ en XP. Weet je te winnen, dan krijg je er een gratis Hat voor mits je onder Rank 15 bent.

Deze zomer kan je ook een update voor Red Dead Online verwachten en hiervan zijn nu de eerste details bekendgemaakt. Hieronder hebben we een klein overzichtje dat puntsgewijs even kort deze informatie benoemd. Lang niet alles is nog bekend en wij delen meer informatie hierover wanneer dit beschikbaar wordt gesteld.

Nieuwe onwettige ondernemingen beschikbaar in Free Roam, zoals het beroven van boerderijen.

Een nieuwe club waarbij je veel beloningen kunt scoren.

Uiteraard worden deze week de koopjesjagers ook niet overgeslagen en je kunt weer van alles met korting bemachtigen. Het zijn weer aardig wat items en daarom hieronder een overzicht van alle kortingen:

Madam Nazar geeft 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag.

40% korting op de Penning Field Shovel, Metal Detector en Refined Binoculars

30% korting op de Águila Machete.

30% korting op de Collector’s Role Outfits

30% korting op alle Criollo Horses

40% korting op de Horse Lantern

Gunsmiths geven 40% korting op alle typen Gun Belts

Tot slot is de Prime Gaming deal nu ook veranderd. Je dient nu voor 5 juli je Rockstar Games Social Club-account te koppelen aan Prime Gaming om beloningen te ontvangen. Zo ontvang je een gratis Emote en 30% korting op de Bar uitbreiding, alsook een Novice- of Promising Moonshiner Item naar keuze.