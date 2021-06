De deal van de week is nu een flink aantal weken achter elkaar beschikbaar en ook deze week is er weer een nieuwe deal te vinden in de PlayStation Store. Vorige week was het uitstekende It Takes Two aan de beurt en deze game maakt nu plaats voor EA Sports UFC 4.

Beide edities – zowel de Deluxe als de standaard – zijn voorzien van 50% korting. Hieronder kan je beide deals in kwestie bekijken en je kunt direct naar de PlayStation Store als je op een van de onderstaande links klikt.

Mocht je meer willen weten over UFC 4, dan verwijzen we je graag door naar onze review.