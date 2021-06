Morgen kunnen we aan de slag met een nieuwe PS5-exclusive, want het iconische duo Ratchet & Clank is terug van weggeweest. In Rift Apart zullen er veel portalen aanwezig zijn die je naar andere werelden brengen. Het schijnt dat dit nu ook in de echte wereld gebeurt, want onze overzeese buren hebben een merkwaardige vondst gedaan.

Op een geheime locatie in het Verenigd Koninkrijk is plots een van deze portalen verschenen en de wetenschap houdt dit bijzondere fenomeen nauwlettend in de gaten. Het gaat er toch iets minder serieus aan toe dan je denkt in deze leuke commercial, want al gauw blijkt dat de wetenschappers wat merkwaardige experimenten bekokstoven. Het resultaat mag er wezen en je kunt de commercial in de onderstaande video bekijken.

Ratchet & Clank: Rift Apart ligt dus morgen in de winkels en wij waren zeker enthousiast in onze review.