Final Fantasy VII Remake Intergrade upgrade is nu beschikbaar voor bezitters van de PlayStation 4 versie. Square Enix heeft vandaag de PS5-versie van Final Fantasy VII Remake uitgebracht en als je de PS4-versie vorig jaar hebt aangeschaft, dan kan je geheel kosteloos upgraden.

Gezien de PS5-versie beschikbaar is in de PlayStation Store, is de upgrade nu toepasbaar. Dit komt wel met een uitzondering, want als je de game laatst via PlayStation Plus geclaimed hebt, dan kom je niet in aanmerking voor deze upgrade. Het is enkel voorbehouden voor daadwerkelijke kopers van de PS4-versie.

Als je de digitale versie bezit, dan dien je de PS5-versie in de PlayStation Store op te zoeken om deze te downloaden. Bezit je de game op disc, dan dien je deze schijf in de console te hebben zitten om in aanmerking te komen voor de download.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat de extra content, Episode INTERmission, een betaalde uitbreiding is. Deze dien je dus in elk geval apart aan te schaffen.