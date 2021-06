De Ninja Gaiden: Master Collection is vandaag verschenen en het betreft hier een wat stille release, want van een hype of intensieve opbouw naar dit moment is niet echt sprake. Toch brengt Koei Tecmo deze collectie nog even onder de aandacht en wel met een launch trailer.

Deze trailer laat de harde actie van de gameplay zien en dat ziet er als vanouds spectaculair uit, check het hieronder. De Master Collection is in twee varianten beschikbaar. De gewone uitgave vind je hier voor €39,99 en de Deluxe Edition kan je hier voor €49,99 vinden.