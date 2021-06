De launch trailer van Ratchet & Clank: Rift Apart is hier, een dag voordat de game officieel verkrijgbaar is. Met ruim twee minuten betreft het een vrij lange trailer die een hoop van de game laat zien.

Het ziet er gevarieerd, kleurrijk en spectaculair uit, check het dus zeker even! Meer weten over de game? Lees dan hier onze review van Ratchet & Clank: Rift Apart, waarin we de game een prachtige 8.0 geven.

Het betreft sowieso een uitstekende game, want de media wereldwijd is vrijwel unaniem lovend over het nieuwe avontuur van dit duo. Dat bewijst dit overzicht wel.