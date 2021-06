De digitale E3 is inmiddels van start gegaan en een van de grote uitgevers die een show organiseert is natuurlijk Ubisoft. Het is tijd voor alweer de derde Ubisoft Forward en die gaat vanavond om 21.00 uur van start. De pre-show begint echter om 20.00 uur al en ook dan mogen we updates verwachten van verschillende titels.

De daadwerkelijke show staat vooral in het teken van Far Cry 6, Assassin’s Creed: Valhalla, Riders Republic en Rainbow Six Extraction. Meer details over de pre-show kan je in dit eerdere bericht vinden, hieronder kun je de livestream van het evenement volgen.