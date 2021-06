Sinds gisteren kunnen PlayStation 5-bezitters aan de slag met een native versie van Final Fantasy VII Remake. Het was al bekend dat deze versie technische verbeteringen met zich meeneemt en dankzij een video van ElAnalistaDeBits weten we wat deze precies zijn.

Final Fantasy VII Remake draait op de originele PlayStation 4 op 1080p en 30 frames per seconde en de PS4 Pro schroefde de resolutie op naar 1620p. De PlayStation 5-versie verhoogt dit naar 4K en 30 fps in de resolutie modus. Kies je de framerate modus, dan draait de game op 1620p en 60 frames per seconde. Voor beide modi op de PS5 geldt dat de framerate nagenoeg stabiel is.

De video laat ook zien dat er een grote sprong is gemaakt in het laden van de game. Op de PS4 en PS4 Pro moet je dik een halve minuut wachten als je het spel wilt beginnen. Final Fantasy VII Remake Intergrade laat je na iets meer dan twee seconden al spelen op de PS5, wat dus een enorme stap vooruit is.

Er worden tevens wat andere technische aspecten vergeleken, zoals pop-in en textures. Dit en meer kan je in de onderstaande vergelijkingsvideo zien.