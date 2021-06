Sony is dit jaar wederom niet van de partij op de E3 met een grootschalige showcase, maar een eventuele State of Play uitzending later in juni is natuurlijk niet uitgesloten. Microsoft is wel van de partij en zij organiseren een showcase samen met Bethesda, wat natuurlijk hun relatief recente acquisitie is.

De verwachting is dat tijdens deze showcase goed duidelijk wordt wat Microsoft en Bethesda allemaal van plan zijn, maar ook wat de concurrent van Sony in de pijplijn heeft zitten vanuit eigen andere studio’s. Vanzelfsprekend is het puur op de Xbox gefocust, maar de livestream kijken kan desalniettemin geen kwaad.

Zo mogen we nieuwe beelden van Battlefield 2042 verwachten en er zullen ongetwijfeld nog wel meer cross-platform titels voorbij komen. De nieuwtjes die ook van toepassing zijn op de PlayStation 4/5, die nemen we natuurlijk mee hier op PSX-Sense. Check de showcase van Microsoft en Bethesda vanaf 19.00 uur hieronder!