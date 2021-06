Nog niet zo lang geleden organiseerde Square Enix een showcase en daarin onthulden ze Life is Strange: True Colors. Ook werd toen een nieuwe trailer van Forspoken getoond, maar dat is lang niet alles wat deze Japanse ontwikkelaar en uitgever in ontwikkeling heeft.

Nu tijdens de E3 zijn ze weer terug en dat wederom met een showcase. Deze duurt ongeveer drie kwartier en we mogen onder andere de onthulling van een nieuwe game verwachten. Dit betreft de nieuwe titel van Eidos Montréal, wat naar verluidt ‘Guardians of the Galaxy’ is.

Ook mogen we een update verwachten omtrent Babylon’s Fall, een game die inmiddels geruime tijd terug is aangekondigd en waarover het al een lange tijd stil is. Kortom, het belooft een interessante presentatie te worden en die gaat om 21.15 uur van start. Je volgt het natuurlijk live hieronder.