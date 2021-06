Vorige week werd bekend dat de nieuwste uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot op 11 juni zou verschijnen. ‘Trunks: The Warrior of Hope’ is vanaf vandaag dus te vinden in de PlayStation Store en dat wordt gevierd met een trailer.

In de derde uitbreiding voor Dragon Ball Z: Kakarot zijn veel bekende helden – waaronder Goku, Piccolo en Vegeta – niet meer onder ons en is de wereld in totale chaos vervallen. Het is tijd voor een nieuwe held om op te staan!

De lanceringstrailer van Trunks: The Warrior of Hope kan je hieronder checken.