Koch Media kondigt aan een nieuw label te zijn gestart onder de noemer ‘Prime Matter’. Dit is een uitgeverslabel dat naast Koch Media, Deep Silver en andere partijen van de Embracer Group zal bestaan, wat de overkoepelende organisatie is waar ook THQ Nordic onder valt.

Prime Matter is gericht op het uitgeven van games die door ontwikkelaars over de hele wereld worden gemaakt. Het doel is om een portfolio op te bouwen met een rijke variatie van titels en dat in allerlei genres. Hieronder vallen veel nieuwe games, maar ook bekende titels.

Warhorse Studios, bekend van Kingdom Come: Deliverance, zal ook aangesloten worden bij Prime Matters, wat dus een bekende is. Prime Matters zal vanuit München opereren en is gevestigd in het hoofdkwartier van Koch Media.

Titels die het bedrijf zal uitbrengen zijn zoal Payday 3 en de Nintendo Switch versie van Kingdom Come: Deliverance. We hebben de line-up laatst al bekeken en in een artikel zetten we binnenkort de belangrijkste details op een rijtje.