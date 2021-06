Prime Matter is een gloednieuwe uitgever dat als label onder Koch Media valt, zoals je hier hebt kunnen lezen. Deze uitgever heeft gisterenavond tijdens hun showcase de nodige titels laten zien en dat vatten we nu allemaal samen in dit artikel. De uitgever komt namelijk met een reeks titels van wat kleinere ontwikkelaars en er zitten in potentie interessante games tussen. Hieronder alles op een rijtje van welke games er in ontwikkeling zijn, dit aangevuld met trailers indien beschikbaar.

Payday 3



Deze game is in ontwikkeling voor pc en consoles. De release staat gepland voor 2023.

King’s Bounty II



King’s Bounty II verschijnt op 24 augustus voor de current- en last-gen consoles, alsook pc en Nintendo Switch.

Scars Above

Een uitdagende sci-fi titel die combat met exploratie combineert. Het doel is om te overleven op een gevaarlijke planeet. Scars Above is in ontwikkeling voor pc en consoles. De release staat voor 2022 gepland.

Project: Echoes of the End



Deze titel combineert vechten met puzzelen en presenteert dat in een avontuur waarin diepe relaties tussen personages centraal staan. Project: Echoes of the End is in ontwikkeling voor pc en consoles. Een release is nog niet bekend.

Dolmen



Dolmen moet in 2022 verschijnen voor consoles en pc. In deze game kom je in een mysterieuze wereld terecht waarin het zaak is om te overleven, dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Dit gaat gepaard met het ontdekken van deze wereld, wat tot nieuwe situaties leidt.

Final Form



Een shooter die de focus legt op het customizen van de Valkyrie skills, alsook het uiterlijk van het personage. Speel samen met andere robotische personages tegen een onbekende vijand in een post-cyberpunk universum. Een releasedatum is niet bekend, de game is in ontwikkeling voor de pc en consoles.

The Chant



Een horrorgame die sektes en spiritualiteit combineert tot een ervaring die moeten leiden tot een angstaanjagende onthulling over het universum. The Chant is in ontwikkeling voor pc en consoles. De release staat voor ergens in 2022 gepland.

Gungrave G.O.R.E.

Keiharde actie waarin het zaak is om al het gespuis overhoop te knallen. Dit doe je in third-person en volgens de ontwikkelaar komt het beste van zowel Westerse als Oosterse ontwikkelaars samen in deze titel. Staat op de planning voor 2022 en dat voor pc en consoles.

The Last Oricru

Kies je eigen pad en sluit je aan bij verschillende facties. Of ze toch verraden? Het is aan jou in The Last Oricru waarin je met jouw acties de uitkomst van een oorlog kunt bepalen. In ontwikkeling voor pc en consoles, verschijnt in de loop van 2022.

Tot slot heeft Prime Matter nog aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Painkiller. Die game zal voor pc en consoles verschijnen, maar wanneer is niet duidelijk aangezien er geen ‘window’ gegeven is. Ook ontbreekt het aan beelden of artwork. Het zal dus nog wel even duren.