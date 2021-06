Sony en Microsoft zijn er beide niet vies van om af en toe wat modder naar elkaar te gooien, daar waar ze elkaar ook vaak complimenteren. Ditmaal was het de zet aan Microsoft als het op de modderpoel aankomt.

Phil Spencer heeft in een interview met The Verge gesproken over pc-gaming. De grote baas van Xbox liet daarbij weten dat Microsoft het enige bedrijf is dat games gelijktijdig uitgeeft op console, pc en cloud. Dit volgde hij op met een harde opmerking.

Spencer liet namelijk optekenen dat andere partijen console games pas jaren later naar pc brengen. Gamers moeten dus eerst hun hardware kopen en dan moeten ze een paar jaar later de desbetreffende titel ook nog eens opnieuw aanschaffen om deze op de pc te kunnen spelen.

“So right now we’re the only platform shipping games on console, PC, and cloud simultaneously. Others bring console games to PC years later, not only making people buy their hardware up front, but then charging them a second time to play on PC.”