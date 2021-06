Ondanks het recente uitstel laat SNK nog steeds graag wat dingen los over The King of Fighters XV. Na de diverse spotlights op personages zoals Leona en Chris, is het nu de beurt aan Luong.

Deze dame maakt voornamelijk gebruik van de kracht in haar benen, iets wat ook terugkomt in haar speciale aanval. Hoewel deze in eerste oogopslag misschien wel, ehm… leuk lijkt voor de persoon in deze positie, maakt ze het op een minder prettige manier af.

De beelden check je hieronder. The King of Fighters XV staat gepland voor een release in het eerste kwartaal van 2022.