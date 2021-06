Na hun wat middelmatige Avengers game waren veel gamers bang dat een Guardians of the Galaxy game uit de stallen van Square Enix niet veel anders zou zijn. Volgens Jason Schreier hoeven we daar echter niet bang voor te zijn, hij zegt namelijk dat deze titel geen live-service game zal zijn.

Square Enix zal de game op 13 juni tijdens ‘Square Enix Presents’ gaan tonen, wat gelijk ook de officiële onthulling is. Jason Schreier is natuurlijk een journalist die over het algemeen de ins en outs van de industrie als eerste te horen krijgt, wij hebben er dus wel vertrouwen in dat dit gerucht klopt.

Zondag zullen we het zeker weten en ook zullen we dan ontdekken wat voor game het precies is. Deze game is in ontwikkeling bij Eidos Montréal.