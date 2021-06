Battlefield 2042 werd eergisteren officieel aangekondigd en wij konden al het een en ander vertellen over dit nieuwste deel in onze preview. Zo noemden we onder andere dat het mogelijk is om tegen bots te spelen. DICE heeft in een interview met Game Informer daar nu iets meer details over gegeven, die we hieronder hebben beschreven.

DICE bevestigde al dat Battlefield 2042 geen singleplayer zal bevatten en dat de focus dus volledig op de multiplayer zal liggen. Desondanks kan je het op alle multiplayer maps wel opnemen tegen AI gestuurde bots. Dit geeft je dus alsnog een singleplayer ervaring én het is een uitstekende manier om de maps te leren kennen. Of dit ook gepaard gaat met objectives of andere activiteiten is niet duidelijk.

Battlefield 2042 zal op 22 oktober in de schappen liggen.