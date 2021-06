Na eerdere geruchten en een teaser is de aankondiging van Tiny Tina’s Wonderlands vanavond tijdens de Summer Game Fest kick-off gedaan. 2K Games en Gearbox Software kondigen deze Borderlands spin-off aan die gepland staat voor een release begin 2022.

Veel details hebben we nog niet, maar hieronder kan je wel een trailer bekijken. Wat we weten is dat het een stand-alone titel betreft en dat een van de nieuwe features de mogelijkheid is tot het customizen van je personage.