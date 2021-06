Hideo Kojima heeft vanavond tijdens de Summer Game Fest kick-off de Death Stranding Director’s Cut aangekondigd voor de PlayStation 5. Dit deed de Japanner met een trailer die je hieronder kunt bekijken. Afgezien van de trailer zijn er verder geen details bekend.

Wel kon host Geoff Keighley nog kwijt dat meer details binnen een paar weken aangekondigd zullen worden, dus voor nu is het even afwachten. Wellicht dat we dan ook te horen krijgen wanneer deze editie uitkomt en of bezitters van de PS4-versie gratis kunnen upgraden.