Op donderdag 17 juni zal het vierde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone van start gaan. Treyarch en Raven Software hadden eerder beloofd de eerste beelden tijdens Summer Game Fest te laten zien en dat hebben ze zojuist gedaan.

Hieronder de eerste trailer, die de nieuwe maps laat zien, waaronder een map in Amsterdam. Daarnaast mogen Warzone spelers weer de nodige veranderingen aan de map verwachten, zo zal er een satelliet in Farmland neerstorten, wat een nieuwe ‘point of interest’ wordt.