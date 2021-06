Tijdens Summer Game Fest hebben Supermassive Games en Bandai Namco wat nieuwe zaken omtrent The Dark Pictures Anthology: House of Ashes gedeeld. Allereerst is bekend geworden dat de game op 22 oktober zal verschijnen voor verschillende platformen, waaronder de PlayStation 4 en 5.

Middels een nieuwe trailer werden een paar van de monsters in beeld gebracht en tevens wordt het verhaal enigszins van context voorzien. Tot slot laat de trailer aan het einde een speciale editie van de game zien, die eveneens op 22 oktober uitkomt. Deze editie bevat naast de game nog verschillende andere items en als hoogtepunt een figurine.

Deze editie is enkel verkrijgbaar via de Bandai Namco Store, zo staat er nog bij. Wij zagen House of Ashes onlangs al in actie en in deze preview kun je er meer over lezen.