De nieuw gevormde ontwikkelaar Deviation Games heeft een partnerschap met Sony PlayStation aangekondigd. Deze ontwikkelaar werkt aan een gloednieuw IP dat nog niet klaar is om getoond te worden, de twee mensen aan het hoofd kwamen echter wel tijdens Summer Game Fest voorbij om de stichting van hun studio wereldkundig te maken.

Deze studio wordt geleid door Dave Anthony en Jason Blundell. Deze twee personen hebben jaren bij Treyarch aan de Call of Duty franchise gewerkt en dat in relatief hoge posities. Zij zijn nu dus voor hunzelf begonnen en ze hebben de financiëring van hun nieuwe project al rond, dat loopt namelijk via Sony.

Veel details hebben we verder niet, maar deze samenwerking lijkt vergelijkbaar met die van Haven. Dat is ook een relatief jonge ontwikkelaar die een partnerschap met Sony aan is gegaan. Deze studio wordt geleid door industrieveteraan Jade Raymond.