We hebben lang, erg lang moeten wachten, maar tijdens Summer Game Fest hebben FromSoftware en Bandai Namco eindelijk weer beelden laten zien van Elden Ring. Dit is de nieuwe Soulsborne game die in samenwerking met Game of Thrones bedenker en schrijver George R.R. Martin gemaakt wordt.

Veel woorden hoeven we er niet aan vuil te maken, de beelden spreken voor zich. Druk hieronder dus snel op play en geniet van de eerste in-game gameplayfootage. Elden Ring verschijnt op 21 januari 2022 voor de PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en pc.