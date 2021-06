Zo’n vijf jaar geleden verscheen Salt and Sanctuary als download in de PlayStation Store, waar het tijdens de Summer Game Fest kick-off aangekondigde Salt and Sacrifice de spirituele opvolger van is.

Het tweeledige team van Ska Studios wist de game groots onder de aandacht te brengen tijdens de live show van Geoff Keighley, waarbij ook direct gameplaybeelden getoond werden. De game wordt voorzien van zowel lokale, als een (voor het eerst!) online coöperatieve modus.

Salt and Sacrifice staat op de planning voor een release in het eerste kwartaal van 2022 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game zal €19,99 kosten. Check de aankondigingstrailer hieronder.