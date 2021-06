Kortgeleden konden jullie bij ons al lezen dat de Warner Bros. Games presentatie van aanstaande zondag geheel de focus op Back 4 Blood zal leggen. De verwachting was dat al het nieuws op die dag gegeven zou worden, maar dat is in de praktijk niet zo gebleken.

Zo is eerder al bekendgemaakt dat er een open beta aan zit te komen en de datum wanneer deze van start gaat is ondertussen bevestigd voor 5 augustus. Deze open beta is beschikbaar voor iedereen, een registratie of pre-order is dus geen vereiste.

De Warner Bros. live show waarin dieper wordt ingegaan op de PvP, zal zondagavond gepresenteerd worden.