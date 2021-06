The Evil Dead: The Game werd vorig jaar tijdens The Game Awards aangekondigd en sindsdien hebben we er helaas niet meer zoveel van vernomen. Na een verdachte stilte, is de game weer voorbijgekomen en wel tijdens de Summer Game Fest kick-off.

Deze multiplayer survival game is gebaseerd op de cult hits uit de Evil Dead franchise. De game leent een groot aantal elementen uit de volledige franchise, wat betekent dat we zowel referenties van de films als de tv-show terug gaan zien. Je kunt de game met vrienden in coöperatieve modus spelen, maar ook als de demonische hordes die Ash en zijn kompanen normaal gesproken proberen uit te schakelen.

Het laatste nieuws over de game verblijd ons met een nieuwe gameplaytrailer die je hieronder kunt bekijken. Deze wijst ons tevens op een release in 2021, wat door de timing betekent dat de kans groot is dat dit kwartaal vier gaat worden.