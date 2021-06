Het zal niemand ontgaan zijn dat Elden Ring er echt aan zit te komen, dit dankzij het vertoon van nieuwe gameplaybeelden. Dit gebeurde gisterenavond tijdens de Summer Game Fest kick-off. Gemist? Check de trailer dan hier.

Maar, zoals velen misschien wel opviel, gebeurde er zoveel op het scherm dat het moeilijk is om de echte splendeur te kunnen appreciëren. Vandaar dat we jullie mogen verblijden met nieuwe screenshots, waarbij je rustig de tijd krijgt om alles eens goed in je op te nemen. Deze screenshots check je hieronder!

