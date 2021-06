Tussen al het positieve nieuws door is er ook wat minder goed nieuws en dat is namelijk dat hackers bij EA hebben ingebroken. De uitgever heeft bevestigd dat hackers toegang hebben gehad tot de servers van EA en daar een forse hoeveelheid aan data hebben buitgemaakt.

Het gaat in totaal om meer dan 780GB aan data en hieronder vallen broncodes van verschillende games, zoals FIFA 21 en de code voor de matchmaking servers. Ook hebben de hackers de broncode van de Frostbite engine buitgemaakt, diverse development kits en meer. Dit met als doel om de data weer door te verkopen.

EA heeft een onderzoek ingesteld na de recente hack en een ding hebben ze min of meer uit kunnen sluiten. Er is namelijk geen toegang geweest tot de data van de spelers, waardoor EA niet gelooft dat er een privacy risico is. Ze werken samen met wetshandhavers en andere experts om het te onderzoeken.

“We are investigating a recent incident of intrusion into our network where a limited amount of game source code and related tools were stolen. No player data was accessed, and we have no reason to believe there is any risk to player privacy. Following the incident, we’ve already made security improvements and do not expect an impact on our games or our business. We are actively working with law enforcement officials and other experts as part of this ongoing criminal investigation.”