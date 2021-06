Beyond Good and Evil 2 laat mogelijk nog een behoorlijk lange tijd op zich wachten. Dit valt op te maken uit de woorden van bekend journalist Jason Schreier, die over deze game van Ubisoft sprak in zijn laatste podcast. De game verkeert volgens hem in een hele vroege staat van ontwikkeling.

Nu is de aankondiging van Beyond Good and Evil 2 al van een aantal jaar terug en het lijkt allemaal bijzonder traag te verlopen. Trager dan gebruikelijk voor Ubisoft is, maar dat zien we ook terug bij een andere titel: Skull & Bones. Het vervolg op Beyond Good & Evil zal vooralsnog niet op korte termijn verschijnen.

De game komt – voor zover bekend is – ook niet voorbij tijdens Ubisoft Forward morgenavond en het is nog maar de vraag wanneer we weer wat van deze titel gaan zien. Wat ook niet helpt is dat de aanvankelijke game director, Michel Ancel, in 2020 bij Ubisoft is vertrokken.

Gezien we al een lange tijd niets van de game hebben vernomen en de betrouwbaarheid van Schreier, achten we de kans groot dat zijn informatie klopt. Als de game inderdaad in een ‘hele, hele vroege ontwikkelfase’ verkeert kan het nog jaren duren. Bij nieuws lees je het hier.