De E3 oftewel Electronic Entertainment Expo is altijd het moment in het jaar geweest waarop de industrie samenkwam om nieuwe games te bekijken, te tonen en te ervaren. In 2020 ging deze beurs in Los Angeles niet door vanwege de coronapandemie en hoewel de situatie in 2021 een fysieke beurs ook niet toelaat, is er nu wel een digitale E3. Deze digitale E3 is inmiddels begonnen en we mogen verschillende showcases verwachten. Het complete schema kan je hier vinden.

Tegelijkertijd is ook Summer Game Fest begonnen, dat afgelopen donderdagavond werd afgetrapt met de officiële kick-off. Dit was een showcase van een kleine twee uur, waar de nodige aankondigingen werden gedaan. Summer Game Fest duurt de hele zomer en daaronder valt bijvoorbeeld ook EA Play Live, dat tegen eind juli zal plaatsvinden. Daarnaast zal Geoff Keighley tussendoor ongetwijfeld met allerlei liveshows op Twitter komen waarbij hij ontwikkelaars interviewt, games bespreekt en meer.

Vorig jaar is Summer Game Fest ontstaan en dat heeft ons een lange periode allerlei leuke dingen opgeleverd. Qua looptijd is het interessanter dan een E3, want waar die beurs – fysiek of digitaal – slechts een paar dagen beslaat, is het evenement van Geoff Keighley wekenlang. Steeds meer uitgevers sluiten zich bij Summer Game Fest aan en gezien het een lange looptijd kent, kan elke uitgever zijn eigen moment pakken met een showcase. Dat is voor uitgevers interessanter, want dan verzuipen hun nieuwtjes niet tussen al het andere nieuws.

Dat is immers wat in het verleden met de E3 altijd gebeurde. Iedereen wilde z’n eigen moment pakken, maar met een enorme stortvloed aan evenementen, presentaties en shows, zien gamers op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. In dat kader is Summer Game Fest dus dé ultieme oplossing, want het is meer gespreid en dat is niet alleen voor uitgevers interessant, ook voor consumenten is het veel leuker. De E3 heeft nu een meerdaagse digitale show gepland met zeker een aantal grote showcases.

Toch moeten we ook zeggen dat de helft van die showcases niet zoveel zeggen of toch enigszins niche zijn. Dit bestaat naast Summer Game Fest en hoewel er een onderscheid in evenementen is, maakt dat voor de consument weinig uit. Opvallend is echter dat de industrie meer naar Summer Game Fest neigt. Zo had de kick-off wat aankondigingen van Sony, zoals indies en de Director’s Cut van Death Stranding. Iets wat niet tijdens de shows van de E3 voorbij komt, gezien Sony de E3 al een paar jaar links laat liggen.

EA is ook zo’n goed voorbeeld, die heeft EA Play Live aan Summer Game Fest gekoppeld en als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer luidt een bekend spreekwoord. Met de nieuwe standaard die min of meer gezet wordt is een digitale E3 in een bepaalde zin overbodig en hoewel een fysieke beurs nog altijd een waarde kent, is het voor uitgevers interessanter om met Geoff Keighley samen te werken en een eigen moment te kiezen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De E3 doet dit nu in bepaalde zin na, maar weer in een heel korte tijdspanne.

Hoe de toekomst eruitziet is voor iedereen een raadsel, maar met steeds meer digitale showcases en een meer gespreid tijdvlak is Summer Game Fest in onze optiek een evenement dat hier is om te blijven en de vraag is dan nog hoe relevant de E3 gaat zijn. Sterker nog, we zien het best gebeuren dat Summer Game Fest de ondergang van de E3 is, want die loopt toch een beetje achter de feiten aan en blijft digitaal vasthouden aan hun oudere concept van zoveel mogelijk shows in zo weinig mogelijk tijd achter elkaar pushen.

Dat aangevuld met Summer Game Fest evenementen zou je net zo goed kunnen zeggen dat het efficiënter is om het op een hoop te gooien in plaats van het gescheiden te houden. Voor de consument maakt het immers geen moer uit. Een fysieke E3, daar zijn we altijd voor te porren. Feit blijft wel dat digitaal veel meer mensen bereikt kunnen worden, wat naar verhouding ook veel goedkoper is. Wij kijken er dus niet raar van op dat dit dé nieuwe manier is om het in de toekomst te blijven doen.

Maar misschien denk jij er anders over. Ben je het er mee eens of faliekant oneens? Het kan allemaal en daarom horen we je mening weer graag in de reacties hieronder.