Na de eerdere aankondiging dat de PS5-upgrade van Star Wars Jedi: Fallen Order onderweg was en een gerucht dat deze upgrade deze week nog zou verschijnen, is die nu beschikbaar in de PlayStation Store. Dit zonder specifieke aankondiging van een releasedatum. Ook de fysieke versie is nu verkrijgbaar bij retailers.

Als je Star Wars Jedi: Fallen Order bezit, dan kun je de game kosteloos naar de PS5-versie upgraden en daarvoor kan je hier in de PlayStation Store terecht. Deze upgrade komt met textures van een hogere resolutie, HDR, 60 frames per seconde en de laadtijden zullen aanzienlijk korter zijn.

