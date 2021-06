Ter promotie van Ratchet & Clank: Rift Apart heeft Sony PlayStation in Nederland een heuse muur beschilderd. Dit in Amsterdam, waar de cover van de game op de zijkant van een pand prijkt. Dit op een dermate groot oppervlak, zodat niemand er meer omheen kan.

Bij deze uiting hoort natuurlijk ook een productievideo, die Sony op Twitter gedeeld heeft. Check het hieronder met een aantal foto’s. Gezegd mag worden dat het resultaat er zeker mag zijn, want het ziet er erg tof uit. Ratchet & Clank: Rift Apart is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

