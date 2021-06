Update: Hoewel de bundel niet in het assortiment van Nederlandse retailers te vinden is, blijkt dat Gamemania deze wel aan hun klanten heeft aangeboden. Mensen die in de wachtrij staan kregen de optie om deze bundel aan te schaffen.

De eerder gelekte Ratchet & Clank: Rift Apart PS5-bundel bestaat echt en is verkrijgbaar/zal binnenkort verkrijgbaar zijn. Deze bundel verscheen voor het eerst in Frankrijk en hoewel er geen aankondiging is gedaan, heeft de Engelse retailer Smyths Toys deze nu ook op z’n website staan.

De bundel bevat de PlayStation 5, een DualSense controller en een fysiek exemplaar van de game. Dit voor een prijs van rond de €569,99. De verwachting is dat de bundel bij Smyths tussen nu en 18 juni beschikbaar zal zijn, ongetwijfeld in beperkte oplage.

Sony heeft deze bundel dus officieel niet aangekondigd, maar gezien deze bij meerdere retailers opduikt en Franse consumenten er een hebben kunnen kopen, is het bestaan bevestigd. Met de tekorten op de PS5 is het echter aannemelijk dat de oplage zeer beperkt is en dat Sony deze bundel in slechts een paar landen uitbrengt.

Een korte check bij verschillende retailers in Nederland levert geen resultaat op. Het is dus even afwachten of de bundel ook hier beschikbaar wordt gesteld.

Un grand merci à @StationOfPlay !! réserver hier par téléphone chez @CarrefourFrance !

Je suis passé ce matin à 8h30 récupérer mon précieux pic.twitter.com/M6eMta3NFc — gaetan (@J0k3rGaetan) June 11, 2021