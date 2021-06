Het was een lange tijd stil rondom Elden Ring, maar eergisteren liet de game weer van zich horen door middel van een trailer bij de kick-off van Summer Game Fest. Er is nu ook iets meer informatie over de nieuwste titel van Hidetaka Miyazaki bekendgemaakt.

From Software heeft namelijk laten weten dat Elden Ring een online multiplayer component zal hebben. Hierdoor kan je met maximaal drie andere spelers het avontuur van Elden Ring beleven. Bandai Namco CEO Yasuo Miyakawa heeft ook een duit in het zakje gedaan en meldt dat het niet alleen bij een game blijft. Het universum zal ook op andere gebieden vorm gaan krijgen.

“We will continue to develop Elden Ring not only as a game but also in a variety of other areas in order to deliver the worldview and charm of this title to our fans around the world.”