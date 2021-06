Sony heeft eerder deze week een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht en die kwam met een aantal aanpassingen. De specifieke details kun je hier terugvinden, maar er blijkt nog een andere verandering te hebben plaatsgevonden. Dat slaat op de indeling van de bibliotheek.

Voorheen gaf deze bibliotheek altijd als eerste alle games aan die je in je bezit hebt, ongeacht of je die op je console hebt geïnstalleerd. Sinds de laatste firmware update is de inrichting echter iets veranderd, want nu worden de geïnstalleerde games als eerste getoond. Hierdoor zie je gelijk wat je op je console hebt staan en hoef je niet te zoeken. De tab met alle games is dus met de tab van geïnstalleerde games omgewisseld.

Het is een minimaal detail, maar qua inrichting wel logischer. Je ziet nu immers direct wat je gelijk binnen handbereik hebt en nadien pas – als je er naar switcht – wat je nog meer in je bibliotheek hebt.