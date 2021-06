Netflix biedt steeds meer series aan die gebaseerd zijn op games en de volgende is alweer in aantocht. Op 8 juli zal Resident Evil: Infinite Darkness beschikbaar worden gesteld op de streamingdienst en daar kan je nu een voorproefje van zien.

De video die beschikbaar is gesteld laat de eerste drie minuten van de CGI-animatieserie zien. Deze geeft weinig weg over het verhaal, maar laat wel zien dat de productiewaarde hoog is. De openingsscène van Resident Evil: Infinite Darkness check je hieronder.