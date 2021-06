Na een lange stilte hebben we nog eens wat gameplaybeelden gekregen van Solar Ash, een 3D-platformer van epische proporties. In Solar Ash staat Rei centraal, een zogenaamde ‘Voidrunner’ die op razendsnelle snelheden door allerlei gevaarlijke omgevingen heen moet rennen. Deze nieuwe trailer toont een soort baasgevecht waarbij Rei het opneemt tegen een vliegend monster. In ware ‘Shadow of the Colossus-stijl’ wordt het monster dan ook neergehaald.

Solar Ash verschijnt in de loop van 2021 voor de PS4 en PS5. Lees hieronder meer en bekijk de nieuwste trailer.

From the creators of Hyper Light Drifter, Solar Ash is a 3D third-person action platformer filled with sunken cities, vast water shelves, dangerous lava zones and more. Players take on the role of a Voidrunner named Rei who traverses through these dangerous biomes.